وزير الرياضة يسلّم جوائز الفائزين في بطولة وادي الفروسية الدولية لقفز الموانع

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتسليم الفائزين في بطولة وادي الفروسية الدولية لقفز الموانع جوائز المراكز الأولى في حضور الدكتور اسماعيل شاكر ، رئيس الاتحاد المصرى للفروسية، وأعضاء الاتحادين المصري والدولي للفروسية، بالإضافة إلى ممثلي لجان التحكيم الدولي.

ينظم البطولة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوادى الفروسية للشرطة، بمشاركة 175 فارسًا وفارسة من دول متعددة تشمل مصر، سوريا، ليبيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، هولندا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى 175 جوادًا أجنبيًا، حيث يتنافسون في قفز الحواجز بمختلف درجات الارتفاعل.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن ذلك يأتي في ضوء دعم القيادة السياسية لرياضة الفروسية، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمن يمارسها، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي، ورفع علم مصر خفاقاً في جميع المحافل الدولية.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن وادي الفروسية بمنطقة عين الصيرة صرحاً رياضياً كبيراً يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية، وجرى تجهيزه وفقا للمواصفات القياسية العالمية، وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

وأضاف الوزير: " وذلك إلى سلسلة المنشآت الرياضية المتميزة التي وفرتها الدولة المصرية لتنظيم واستضافة كبري البطولات الدولية، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الرياضة ورفع مستوى الرياضيين المصريين في جميع المحافل الدولية".