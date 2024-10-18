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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اللواء وائل ربيع: اغتيال السنوار مكسب لنتنياهو وحكومته لكن حماس لن تتأثر

يحيى السنوار
يحيى السنوار
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قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات الاستراتيجية، إن بعد اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أصبح الموقف الآن هو انتظار خليفته، وعلى الرغم من أنه لن يكون هناك خلفا بنفسه «كاريزما» السنوار إلا أن حماس لن تتأثر كثيراً، مشيراً إلى أن شقيقه هو المرشح الأبرز لخلافته.

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية» أن اغتيال السنوار نجاح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وحكومته، لا سيما وأن اغتياله كان من أحد أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضح مستشار الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات الاستراتيجية، أن الاحتلال الإسرائيلي قد يستغل المواقف الراهن، ويصعد من عدوانه على قطاع غزة، خاصة في شمال القطاع وتطبيق خطة «الجنرالات» إلا أن حماس لن تتأثر كثيراً باغتيال رئيس مكتبها السياسي، إذ أن الحركة لديها قيادة لا مركزية والدليل على ذلك أن الحركة تدير معارك عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في «مخيم جباليا» شمالي القطاع بينما  اغتيل السنوار في جنوبه.

وأكد على أن الجيش الإسرائيلي سيحاول بشتى الطرق الضغط على قطاع غزة، لإيجاد الرهائن والإفراج عنهم بأي شكل.

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