ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتفقد محطات الوقود للتأكد من إعلان الأسعار الجديدة

جانب من الجوله
جانب من الجوله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بجولة مسائية على عدد من محطات الوقود بالمحافظة، للتأكد من التزام أصحاب محطات الوقود بالمحافظة ومستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة للمواد البترولية، وإعلان تلك الأسعار للمواطنين،ومنع التلاعب فى المواد البترولية،ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء، جاء ذلك بحضور اللواء احمد انور السكرتير العام للمحافظة

وأكد المحافظ، على المتابعة المستمرة والمرور على محطات الوقود والمواقف، والتأكد من تنفيذ القرارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وشدد المحافظ، علي متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر أنواع الوقود المختلفة، والإلتزام بالأسعار المقررة، مع تكثيف المرور الميداني على جميع محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

واطمئن المحافظ على انضباط العمل داخل المحطات مؤكدا للمواطنين أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبا إلى جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال ك، داعيا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣.

IMG-20241018-WA0109
IMG-20241018-WA0109
IMG-20241018-WA0105
IMG-20241018-WA0105
الأسعار الجديدة للمواد البترولية السوق السوداء اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية