توك توك وسيدتان.. ماذا اكتشفت كاميرات مراقبة محل العثور علي جثة رضيع حلوان؟

أجرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عملية تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط موقع العثور علي جثة طفل رضيع ملقاة بجوار إحدي المدارس بدائرة قسم شرطة حلوان، ورصدت إحدي كاميرات المراقبة بالمنطقة، توك توك بدون لوحات يستقله سيدتين بالقرب من موقع العثور علي الجثة وفي وقت معاصر للحظة إلقاءها.

ويكثف ضباط قسم شرطة حلوان، من جهودهم لتحديد هوية الجناه وضبطهم.

تلقي ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد الأهالي، بمنطقة عرب غنيم، مفاده العثور علي جثة طفل رضيع ملقاه بجوار إحدي المدارس.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة لطفل ذكر عمره أيام، ملقاه بجوار مدرسة.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.