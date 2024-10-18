حزب الله اللبناني يطلق سربا من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة.

وقال حزب الله في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إنه "نفذ اليوم عملية إطلاق سرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي) شرق الخضيرة".

وأضاف "ستظل المقاومة حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته ‏وظلمه".

كما أعلن حزب الله في بيانات أخرى منفصلة إطلاق دفعة من الصواريخ النوعية التي استهدفت مدينة حيفا، وقصف الكريوت شمال مدينة حيفا بدفعة صاروخية، فضلًا عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط عيتا الشعب بدفعة صاروخية.

من جهة أخرى، شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات استهدفت بلدة كفردونين، أطراف بلدة كفرا ومنطقة الزراعة شرق صور بجنوب لبنان.

كما استهدفت غارة عنيفة مجرى نهر الليطاني خراج البويضة - مرجعيون، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم، سلسلة غارات جوية مستهدفًا بلدات كفرا، ياطر وحداثا، وصربين في قضاء بنت جبيل، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي معاد طاول بلدة حداثا.



وأغار طيران الاحتلال على بلدة حداثا ومحيط منطقة البص، فيما استهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية، وبلدة بيت ليف في قصاء بنت جبيل، فضلًا عن استهداف أطراف بلدة شيحين في قضاء بنت جبيل، وبلدة صفد البطيخ وبرعشيت.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عددًا من أهالي رميش بغادرون البلدة بمواكبة من عناصر من الجيش اللبناني.

من ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اليوم، مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ملوني، تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

ودام اللقاء حوالي ٤٠ دقيقة غادرت بعده ميلوني من دون الإدلاء بتصريح.