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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمجد الشوا: الاحتلال يحاول فصل شمال غزة عن القطاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المجاعة ضربت وتضرب الآن بشكل أعنف بمختلف مناطق القطاع، مشيرًا إلى أنه منذ بداية شهر أكتوبر الجاري والاحتلال الإسرائيلي يقيد دخول المساعدات الإنسانية بأشكالها المختلفة، وفي مقدمتها المواد الغذائية إلى مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأضاف «الشوا» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية »، أن هناك نقص حاد في مختلف أصناف المواد الغذائية لاسيما الخضروات والمواد الغذائية الأساسية التي بدأت تختفي بشكل كبير، موضحًا ان المساعدات التي تدخل قليلة جدا مقارنة بالاحتياجات المتزايدة جراء العدوان الإسرائيلي والنزوح المتزايد في شمال القطاع.
ولفت إلى أن هناك عشرات الآلاف خرجوا من شمال قطاع غزة، وهناك أكثر من 120 ألف مواطن لا زالوا صامدين في مخيم جباليا، ومنطقة شمال قطاع غزة يتعرضون لأبشع أنواع العدوان من خلال قطع الإمدادات  الغذاء والدواء والمياه، في ظل المجاعة والعطش والمرض والاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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