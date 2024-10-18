العثور علي جثة طفل رضيع ملقاة بجوار مدرسة في حلوان

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة طفل رضيع، ملقاه بجوار إحدي المدارس بمنطقة عرب غنيم، بدائرة قسم شرطة حلوان، ويكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.



تلقي ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد الأهالي، بمنطقة عرب غنيم، مفاده العثور علي جثة طفل رضيع ملقاه بجوار إحدي المدارس.

وبالإنتقال والفحص عثر علي جثة لطفل ذكر عمره أيام، ملقاه بجوار مدرسة.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

