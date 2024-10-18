لمنع التلاعب بتعريفة الأجرة.. نائب محافظ الدقهلية يتفقد المواقف العمومية بمركزي أجا وميت غمر

قام الدكتور أحمد العدل،نائب محافظ الدقهلية، يتفقد المواقف العمومية بمركزي أجا وميت غمر نائب محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة بجولة تفقدية علي المواقف العمومية بمراكز ميت غمر وأجا لمتابعة انتظام العمل بالمواقف و الالتزام بالتعريفة المقررة ، ولصق الاستيكرات بالتعريفة الجديدة علي سيارات نقل الركاب بالخطوط الداخليه و الخارجيه وذلك عقب اعتماد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية زيادة تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب نتيجة لقرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المشتقات البترولية عدا اسطوانات البوتاجاز .

رافق نائب المحافظ اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة أجا.

وأكد العدل، علي انه سيكون هناك متابعة يومية لجميع المواقف بنطاق المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم المغالاة في التعريفة وعدم استغلال المواطنين .

وقال نائب المحافظ إن محافظ الدقهلية قد أمر بتشكيل لجان للمرور علي جميع المواقف ومحطة تموين السيارات تضم كافة الجهات المعنية إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة المرور ومباحث التموين ومديرية التموين .

واضاف ان المحافظ كلف فريق العمل بمركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بتلقي شكاوي المواطنين من عدم التزام أصحاب سيارات نقل الركاب بالتعريفة المقررة والتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة فوراً ، مشيراً إلي أنه تم تخصيص الارقام التاليه لتلقي شكاوي المواطنين: (0502314880//0502327792//0502316644) .

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