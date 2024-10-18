الرئيس الإيراني ينعى يحى السنوار

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، إن زعيم حماس يحيى السنوار قاتل "ببطولة" في اللحظات الأخيرة قبل وفاته، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف بيزشكيان، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن نبأ وفاة السنوار "مؤلم ومفجع بنفس القدر لمحبي الحرية في جميع أنحاء العالم، خاصة شعب فلسطين الشجاع."

وتابع الرئيس الإيراني، إن: "الكفاح ضد العدوان والكفاح من أجل استعادة الحرية والتحرر لأصحاب الأراضي المحتلة الشرعيين حركة عظيمة وقضية نبيلة. لن ينتهي الأمر باغتيال أو القضاء على الأبطال في هذه المعركة."