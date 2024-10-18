محمد عبد الحفيظ: استشهاد السنوار من الممكن أن يفتح بات للتفاوض لإنهاء الحرب

قال الكاتب الصحفي، محمد سعد عبد الحفيظ، مدير تحرير جريدة الشروق، إن قبل الحديث عن وقف إطلاق النار في جبهة جنوب لبنان، يجب أن تعود الأمور إلى أصلها، لا سيما وأن بداية المعركة من قطاع غزة التي طرأ على هذه الجبهة تغير محوري، بعد استشهاد القائد المقاومة وزعيم حركة حماس يحيى السنوار».

وأضاف «عبد الحفيظ» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية» أن استشهاد يحيى السنوار قد يكون متغير لمسار التفاوض في المرحلة القادمة، إذ أن هناك حديث عن استشهاده قد يفتح الباب للمفاوضات مرة اخرى حول تسوية سياسية، وتبادل للأسرى، ووقف لإطلاق النار وفقًا لشروط يتم الإتفاق عليها، وهو ما قد ينعكس على جبهة جنوب لبنان بانتهاء الحرب فيها.

وأوضح مدير تحرير جريدة الشروق، أن انتهاء الحرب في غزة من الممكن أن ينهي الحرب في لبنان، لا سيما وأن حزب الله أكد في معظم بياناته أن وقف حربه مع إسرائيل مرهونا بوقف الأخيرة عدوانها على قطاع غزة.