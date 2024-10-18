العراق.. عملية الاقتراع في انتخابات برلمان إقليم كردستان تمت بنحو جيد وناجح

أكدت المفوضية العليا العراقية المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أن عدد المصوتين في اقتراع برلمان إقليم كردستان (التصويت الخاص للقوات الأمنية) بلغ 208521 ناخبا بنسبة 97%، مشيرة إلى أنها أرسلت جميع النتائج إلى مقرها في بغداد.

وقال الناطق باسم المفوضية أيسر ياسين - خلال مؤتمر صحفي-: إن "عملية الاقتراع في إقليم كردستان تمت بنحو جيد وناجح"، مبينا، أن عدد المصوتين في اقتراع إقليم كردستان بلغ 208521 ناخبا بنسبة 97 في المئة.

وأضاف أنه بعد الاقتراع العام بـ 24 ساعة سيتم إعلان النتائج الأولية لانتخابات إقليم كردستان، موضحا، أن جميع الأجهزة أرسلت معلوماتها وبياناتها إلى المقر الرئيس في بغداد (سيرفر).

وأكد ياسين أنه من الناحية الفنية والأجهزة عملت جميعها بشكل جيد ونجاح تام، مبينا، أن نسبة المشاركة في دهوك بلغت 98% وأربيل97% والسليمانية 97% وحلبجة96% ونينوى 43% وكركوك 56% وديالى 62%، أما الأنبار 8%، وبغداد الكرخ 79%، أما بغداد الرصافة 60% وواسط 4%، أما صلاح الدين 54%.

ومن المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل، عمليات التصويت العام في انتخابات برلمان إقليم كردستان والتي يتنافس فيها 1191 مرشحا (823 من الذكور، و368 من الإناث) على 100 مقعد تشريعي في كردستان.