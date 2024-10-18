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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خالد الصاوي لياسمين عز : "انتي متجوزتيش بتجيبي أفكارك عن الراجل منين"

خالد الصاوي
خالد الصاوي
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حل الفنان خالد الصاوي ضيفاً على برنامج"كلام الناس" والمذاع على قناة mbc مصر، تقديم الإعلامية ياسمين عز، للحديث عن تفاصيل مشواره الفنى وأبرز الأحداث علي الساحة الفنية.

وجهت الإعلامية ياسمين عز سؤال للفنان خالد الصاوي، عن رأيه في حديثها المستمر عن العلاقات بين الرجل والمرأة، وكيف يقيم أفكارها في هذا الملف.

فاجأ الفنان خالد الصاوي الإعلامية ياسمين عز بإجابته "ياسمين انتي متجوزتيش اصلا، بتجيبي كلامك وآرائك منين".

وتابع : "أنا اتجوزت متأخر وأنا عندي ٤٨ سنة، وكنت فاكر اني كونت رؤية وفاهم عن العلاقات بين الراجل والمرأة والزواج من اصحابي.

وإختتم الفنان خالد الصاوي حديثه"هي سنه واحده كفايه تغير كل افكارك، وتكتشفي انك مكنتيش تعرفي حاجه، وخليني اقولك نصيحه، بلاش تخدك الجلاله اوي في افكارك".

قدم الفنان خالد الصاوي عدد كبير من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "ظرف طارق، الضيف، الحرامي والعبيط، الجزيرة، الفاجومي، كباريه، الفيل الأزرق".

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