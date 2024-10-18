شهداء وجرحى في غزة وجباليا وانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن شمال القطاع

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شمال قطاع غزة، بالتزامن مع انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن شمال القطاع وعدة مناطق في مدينة غزة، بحسب وكالة "وفا" الفسطينية.

وأفاد مسعفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بقصف طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق حميد في شارع النصر بحي النصر شمال غرب مدينة غزة، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مستشفى العودة تل الزعتر في جباليا شمال القطاع، جرى نقلهم إلى المستشفى ذاته.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلًا لعائلة وشاح في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا على رؤوس نازحين من عائلة حسونة، دون معرفة مصير من بداخل المنزل حتى اللحظة.

كما قصفت طائرات الاحتلال المسيّرة محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفاد مراسل "وفا" بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزة ومناطق مختلفة في مدينة غزة.

وقال ان انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت يعيق عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ، حيث لا يتمكن المواطنون من الإبلاغ عن المصابين أو الشهداء أو المفقودين.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا" باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف للاحتلال على منطقة الفاخورة وسط مخيم جباليا، كما أصيب 13 مواطنا في قصف الاحتلال منزلا في المخيم، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة تل الزعتر.

ولليوم الرابع عشر، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي 200 ألف مواطن، دون طعام أو شراب أو دواء في شمال قطاع غزة، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدارس التي تؤوي نازحين، في إطار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،500 مواطن، وإصابة 99،546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.