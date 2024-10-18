أستاذ علوم سياسية: الممارسات الإسرائيلية هدفها إخراج قوات اليونيفيل من جنوب لبنان

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن استهداف قوات اليونيفيل فى جنوب لبنان انتهاك إسرائيلي جديد، ويعتبر اعتداء على المجتمع والقانون الدولي.

وأضاف "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، في غزة أيضًا تم الإعتداء على موظفين دوليين ومنظمات أممية، فكل هذا يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، والذي يشجع إسرائيل على ذلك هو عدم وجود موقف جدي ضدها.

وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية في لبنان، هدفها خروج قوات اليونيفيل من الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن إسرائيل تعلنها أنها لا تحترم أي قوات دولية علي خطوط حدودية.

وتابع "بدر الدين" أنه لولا وجود تأييد من بعض الأطراف الدولية القوية لإسرائيل لما استطاعت حكومة نتنياهو فعل كل هذا، كما أن التخاذل الدولي لما يحدث في قطاع غزة ساهم في زيادة الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.