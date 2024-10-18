مديرية التموين بالإسكندرية تشن حملات على محطات البنزين

صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى بأن غرفة العمليات الرئيسية لمديرية التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية مازالت تباشر اعمالها بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة، ورجال التموين القيادات و مديرى الادارات ورؤساء الرقابة والسادة المقتشين يواصلون الليل بالنهار لمتابعة جميع محطات تموين السيارات والتأكد من تغيير الأسعار والإعلان عنها طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائي.

والتأكد من كميات الوجود المتوفرة و عدم التلاعب بها من خلال الجرد الذى تم اليوم، وكذلك استمرار متابعة غرفة العمليات الرئيسية لغرف العمليات بكل إدارة فرعية.

و قد وافتنا الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة بنتائج حملات الإدارة و التى تشكلت من باكينام مصطفى و الدكتورة أمانى الجزار و سالى أنور مفتشى الإدارة و ذلك بنطاق المحافظة و التى أسفرت عن تحرير محضر تجميع مواد بترولية بنزين ٨٠ بكمية ٦٩٠٥ لتر بنزين ٩٢ بكمية ٧٠٢٦ لتر وبنزين ٩٥ بكمية ٥٨٥ لتر بأحد محطات تموين السيارات

كما تم تحرير عدد ١١ محضر عدم اعلان عن اسعار الزيوت، تحرير عدد ٣ محاضر توقف جزئي لمنتجات بمحطات خدمة وتموين السيارات بدون إذن مسبق من الجهات المختصة، وتحرير محضر توقف كلي لمحطة خدمة وتموين سيارات بدون إذن مسبق من الجهات المختصة.

وتعمل غرفة عمليات إدارة تموين المنتزة برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة عن نتائج حملاتها التى تشكلت من كلا من حماده عبد الستار ومصطفى فراج وأحمد سعد مفتشى الادارة عن تحرر محضر لمحطة تموين سبارات بمنطقة الرأس السوداء وذلك لتوقف المحطة عن العمل توقف جزئي.