محمد فايز فرحات: حركات المقاومة لا تنتهي بمقتل القادة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الاحتلال ظل يبحث عن انتصار على مدار عام يتحدث عنه، حتى جاءت لحظة اغتيال يحيى السنوار.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"،إن القضية لم تتعلق بتحرير المحتجزين الإسرائيليين، بل تتعلق بتمسك الاحتلال بسياسات القتل والتدمير رغم خطورة التصعيد على المنطقة.

أكد أن المجتمع الدولي مازال صامتًا بل سلم الأمور في يد الولايات المتحدة الامريكية التي تسعى لتوسيع دائرة الحرب بسبب الدعم السياسي والعسكري للكيان المُحتل.

ونوه بأن حركات المقاومة لا تنتهي بمقتل القادة، وهذا أمر لا يعلمه الاحتلال الإسرائيلي، طالما أن هناك احتلالا للأراضي الفلسطينية سيكون هناك مقاومة من أجل التصدي للانتهاكات.

وتابع أن تمسك الفلسطيني بأرضه رغم كل هذا يعتبر ذلك أعلى درجات المقاومة، رغم ما يتعرض له من حصار وتدمير وقتل، فالقضية الفلسطينية مستمرة بسبب صمود الشعب الفلسطيني.