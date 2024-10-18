رئيس جامعة جنوب الوادى يستعرض الخطة الأمنية للعام الدراسي الجديد

استعرض الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة النسخة النهائية من الخطة الأمنية لجامعة جنوب الوادي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م بحضور الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة والسيد مصطفى داوود مدير عام إدارة الأمن الجامعي، وقد صرح رئيس الجامعة أن الخطة تتضمن ستة فصول تتناول التعريف بالإدارة العامة للأمن الجامعي، وعرضاً للبيان الأمني التفصيلي للمنشآت الجامعية والخطة الأمنية الخاصة بكل موقع، إضافة لخطة قطاع الدفاع المدني بالإدارة العامة للأمن الجامعة، ولتقرير بحالات الطوارئ الأمنية والتدخلات المتبعة فيها بإدارة الأمن الجامعي، وتحديد لأنشطة تطوير وأتمتة خدمات الإدارة العامة للأمن الجامعي والتي تمت بالفعل بالجامعة، إلى جانب خطة تطوير منظومة الأمن الجامعي بالجامعة.

هذا وقد وجه رئيس الجامعة الشكر لفريق إعداد الخطة بقيادة الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة ومدير عام إدارة الأمن الجامعي، وكافة منسوبي الجامعة المشاركين في إعداد الخطة، وأثنى على ما بذل في إعدادها من مجهود كبير ومقدر، ووجه بضرورة وضعها حيز التنفيذ والاهتمام بأنشطة المتابعة والتطوير للخطة باستمرار.

وأوضح سيادته أن قطاع الأمن الجامعي بالجامعة سيشهد تطوراً كبيراً وملحوظاً في المرحلة القادمة وأتمتة لجميع أنشطته حيث ستتضمن أنشطة تطوير وأتمتة خدمات الإدارة العامة للأمن الجامعي ووضع نظام إليكتروني للمتابعة الأمنية بالجامعة من خلال تنفيذ الجامعة لثلاثة مشاريع تطويرية هي: مشروع بناء نظام المعلومات الجغرافية لجامعة جنوب الوادي (الجزء الخاص بقطاعات خدمات الأمن الجامعي)، ومشروع البوابات الإليكترونية ورقمنة بوابات الحرم الجامعي، ومشروع تطبيق تاكسي الجامعة.