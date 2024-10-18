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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقرر الأمم المتحدة للنظام الدولي يدعو الأعضاء لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي، جورج كاترو جالوس، اليوم الجمعة، إن الوضع الراهن خطير بسبب الحرب الجارية بالمنطقة ويجب تحقيق التهدئة.

وأضاف جورج كاترو جالوس، خلال مداخلة على فضائية القاهرة الإخبارية، يجب تحقيق العدالة عبر الالتزام بالقوانين الدولية، فلقد حان الوقت لحماية المدنيين وحماية أحكام القانون الدولي ونطالب بفرض عقوبات على إسرائيل.

ودعا مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي أعضاء الأمم المتحدة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتوقيع عقوبات عليها، حيث أن إسرائيل تواصل التصعيد على جميع الجبهات.


 

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