250 ألف نازح من النبطية بجنوب جراء العدوان الإسرائيلي

قالت الدكتورة هويدا الترك، محافظة النبطية اللبنانية، اليوم الجمعة، إن الوضع في لبنان متأزم بسبب زيادة الاعتداءات الإسرائيلية، فالاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على المدنيين مما يرفع أعداد النازحين من الجنوب اللبناني.

وأضافت الترك، خلال مداخلة على فضائية القاهرة الإخبارية، هناك نحو 250 ألف نازح بالمحافظة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما أن أعداد الشهداء والجرحى في ارتفاع مستمر بسبب المجازر الإسرائيلية، مشيرة إلى، أن الوضع الإنساني صعب، واللبنانيون يحتاجون إلى المواد الأساسية لا سيما بالمناطق المستهدفة.