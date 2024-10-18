الصين تدعو وزير السياحة لحضور قمة الرحلات البحرية والنيلية

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بينج جيانهو رئيس مجلس إدارة شركة Yagntze Cruises Company of Chongqing الصينية، إحدى الشركات الكبرى الرائدة في مجال بناء وتشغيل وإدارة البواخر السياحية النهرية والبحرية عالمياً، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة والتعرف على خطط الشركة المستقبلية للعمل في مصر.

حضر اللقاء السفير عاصم حنفي سفير مصر في جمهورية الصين الشعبية، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

خلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة خطط الشركة المستقبلية للعمل في منتج السياحة النيلية في مصر ورغبتها في إنشاء وتشغيل عدد من الفنادق النيلية العائمة في مصر، مشيراً إلى ما تمتلكه جمهورية الصين الشعبية من خبرات في مجال إنشاء وتصنيع وتصميم السفن السياحية النهرية والبحرية الفاخرة (Cruise Ships) واستعداهم لنقل خبراتهم للجانب المصري.

من جانبه، رحب الوزير بالمقترحات معرباً عن استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم للشركة ومشروعاتها وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات في أقرب وقت ما يساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير منتج السياحة النيلية وزيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر، وشدد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مصر والصين والتي تتسم بالقوة والتميز.

خلال اللقاء، وجه رئيس مجلس إدارة الشركة الدعوة للوزير لحضور قمة الرحلات البحرية والنيلية، التي سيتم تنظيمها في أواخر العام الجاري، بمدينة تشونغ تشانغ بجمهورية الصين الشعبية، حيث سيشارك بها الشركات المهتمة بمجال السفن السياحية النهرية والبحرية وكذلك سيتم دعوة شركات السياحة المصرية والعاملة في مجال الرحلات النيلية للمشاركة في هذه القمة.

يأتي هذا اللقاء خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها الوزير للعاصمة الصينية بكين بناء على دعوة موجهة له من وزير السياحة والثقافة الصيني، وللمشاركة أيضاً في المعرض السياحي الدولي COTTIM المنعقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 16حتى 18 أكتوبر الجاري، وعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، وبعض اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وسائل الإعلام الصينية والدولية المختلفة.