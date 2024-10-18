الرئيس الروسي: مستعدون للوساطة بين إيران وإسرائيل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن استعداده للوساطة بين إيران وإسرائيل، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأكد إن التوصل إلى حلول وسط بين إسرائيل وإيران أمر ممكن، لكنه اعترف بأنه سيكون من الصعب تحقيقه.

جاء هذا خلال تعليق الرئيس الروسي على المخاوف المتعلقة بشأن احتمال نشوب حرب بين إسرائيل وإيران.

وتابع بوتين في تصريحات للصحفيين: "نحن على اتصال بإسرائيل، وعلى اتصال بإيران. لدينا علاقات قائمة على الثقة. ونود كثيرا أن يتوقف هذا التبادل المستمر للضربات في وقت ما. ونأمل في التوصل إلى سبل لحل الموقف بشكل يرضي الجانبين".

وأضاف: "الإجابة على هذه المسألة تكمن دائما في البحث عن حلول وسط. فهل الحلول الوسط ممكنة في هذا الموقف أم لا؟ أعتقد ذلك. بغض النظر عن مدى الصعوبة ولكنها، في رأيي، ممكنة."

وشدد بوتين علي استعداد بلاده للمشاركة في أي محادثات بين الجانبين إذا أبديا اهتماما.

قال: "إذا كان هذا مطلوبا، فنحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا في الاتصال بالجانبين للمساعدة في التوصل إلى هذه الحلول الوسط."