السياحة: 60% زيادة في حجم التوافد الصيني مقارنه بالعام الماضي

واصل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية التي يعقدها خلال زيارته الحالية الرسمية للعاصمة الصينية بكين، بلقاء ا Yingwu Liu نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Dalian Wanda للفنادق والمنتجعات، إحدى شركات إدارة الفنادق الصينية الفاخرة.

حضر اللقاء السفير عاصم حنفي سفير مصر في جمهورية الصين الشعبية، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة حجم أعمال المجموعة بالصين وبمختلف الدول وتاريخ إنشائها وحجم عملائها خلال العام التي تستقبلهم بمختلف فنادقها ومنتجعاتها، مشيراً إلى استعداد المجموعة للتعاون مع الوزارة في الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري.

واستهل الوزير حديثه خلال اللقاء باستعراض ما تشهده الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني إلى المقصد السياحي المصري من تزايد يصل على 60 % مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى التوقعات الإيجابية لزيادة أعداد حركة السياحة الوافدة من الصين إلى مصر بنهاية العام الجاري، وما تشهده أعداد رحلات الطيران من تزايد بين البلدين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خطوط طيران أخرى.

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية والأماكن المتاحة للاستثمار في مصر لاسيما في المناطق السياحية من بينها الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وسيناء وغيرها من المدن والمناطق السياحية في مصر، موجهاً الدعوة للسيد Yingwu Liu لزيارة مصر للتعرف على أرض الواقع على هذه الفرص الاستثمارية، وعقد القاءات المهنية مع شركاء المهنة في مصر من مسئولي شركات سياحة وفنادق لتعريفهم بالثقافة الصينية ومتطلبات السائح الصيني، والتباحث لعقد الشراكات المهنية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر.

