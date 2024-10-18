لبنان.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على بلدات الجنوب

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، حيث سقط شهيدان و3 جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت، مساء اليوم الجمعة، بلدة خربة سلم، بمنطقة بئر السلاسل في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارتان محمية صور الطبيعية والشهابية، فيما أغار الطيران الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين معروب وديردغيا.

وسقط مصابون في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية، واستهدفت غارات عنيفة للاحتلال بلدة عيتا الشعب، وبلدة رشاف في قضاء بنت جبيل، كما استشهد لبنانيان اثنان في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عنقون.

واستهداف الاحتلال الإسرائيلي بلدة شبعا بعدد من القذائف المدفعية؛ مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم عبر الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى حاصبيا الحكومي للمعالجة.

وفي بلعبك، شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة طاريا غربي بعلبك، كما أغار على أطراف بلدة الأنصار لجهة بلدة الطيبة في قضاء بعلبك.

من جانب آخر، أعلن حزب الله - وفقا لما أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (وكالة الأنباء الرسمية) - أنه شن اليوم هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على تجمعات لجنود جيش الاحتلال في مدينة صفد المحتلة وأوقع فيهم عددا من القتلى والجرحى.

كما استهدف حزب الله، تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية ودفعة صاروخية، واستهدف مساء اليوم تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط عيتا الشعب بدفعة صاروخية.

وذكرت الوكالة أن حزب الله تصدى اليوم لمسيرة إسرائيلية في أجواء الجنوب بصاروخ (أرض – جو)؛ فأجبرتها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية.