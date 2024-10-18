غداً .. الحكم علي إمام عاشور في مشاجرة مول الشيخ زايد

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، غداً السبت حكمها على إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد .

استمعت هيئة محكمة جنح الشيخ زايد، الجلسة الماضية لمرافعة دفاع اللاعب إمام عاشور في واقعة تعديه على فرد أمن داخل مول تجاري.

وطالب الدفاع، ببراءة لاعب الأهلي إمام عاشور من تهمة ضرب فرد الأمن، وقال إن اللاعب حضر إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه بتعرض زوجته للتحرش اللفظي بصحبة صديقه فقط، وليس أكثر من 10 أشخاص، كما ادعى المجني عليه.

طمس واقعة المعاكسة

وتابع دفاع إمام عاشور، أمام المحكمة في مرافعته قائلًا، أن إدارة المول التجاري، وشركة الأمن تعمدوا طمس واقعة تعرض زوجة لاعب الأهلي إمام عاشور للمضايقة " المعاكسة"، للحفاظ على سمعة المول وأنه غير قادر على تأمين رواده.

اللاعب لم يصيب فرد الأمن

وأكد أن المجني عليه أدلى بتصريحات متضاربة في وسائل الإعلام، حيث ذكر في بعض الأحيان أن إمام ضربه وأوقعه على الأرض، وفي أوقات أخرى قال إنه أصيب في قدمه اليمنى، ثم في اليسرى، مما يعكس عدم اتساق أقواله.

إصابة فرد الأمن لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة

وأضاف دفاع اللاعب، إن واقعة التعدي لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة، حيث أن المجني عليه أصيب بكدمة في القدم، وأثناء عودته من المول تعرقل ووقع مغشي عليه دون أن يلمسه إمام عاشور، وأننا نرفض التصالح والخضوع للابتزاز.

فرد الأمن حرر البلاغ بعد 48 ساعة من الواقعة

وذكر الدفاع، أن فرد الأمن تراخى في البلاغ وحرره بعد 48 ساعة، وأشار التقرير الطبي للقضية إلى إصابة فرد الأمن بكدمة بالساق وهي من الجائز أن يحدثها لنفسه، وهي إصابة مصطنعة، علاوة على كذب فرد الأمن، وحرر المحضر بتعليمات من إدارة المول.

تعرض إمام عاشور لخديعة من إدارة المول

النيابة العامة أثبتت مضايقة زوجة إمام عاشور واصطحاب أفراد الأمن المشكو في حقهم وتهريبهم خارج المول، وكذلك تعرض أسرة زوجة إمام عاشور لخديعة من إدارة الأمن داخل المول، حيث إنهم أوهموهم أنه تم التحفظ على المشكو في حقهم وأصحاب واقعة التحرش في مكتب الأمن بالجراج، وهو على عكس الحقيقة، الأمر الذي دفعهم للنزول للجراج.

طلبات دفاع إمام عاشور

في الجلسة الماضية.. استمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع إمام عاشور، حيث ادعى محامي لاعب النادي الأهلي، بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت بسبب البلاغ الكاذب.

وطلب دفاع إمام عاشور الاطلاع على جميع المرفقات بالقضية من مقاطع الفيديو المقدمة من الشرطة، والتي حصلت عليها النيابة العامة من مول أركان الشيخ زايد، كما طلب الاطلاع على الفلاشة المقدمة من دفاع المجني عليه.

قال عبد الله مصطفى، فرد أمن مول الشيخ زايد، أن دفاع اللاعب إمام عاشور، تقدم بشكوى ضده إلى نقابة المحامين بالجيزة، لاستبعاده من مهنة المحاماة لامتهانه مهنة أخرى وهي مشرف أمن بأحد المولات.

وأوضح “ عبد الله” المُعتدى عليه في مشاجرة إمام عاشور بأحد مولات الشيخ زايد، أنه انقطع عن العمل كفرد أمن داخل المول منذ الواقعة، وفي الوقت الحالي لا يمتهن سوى مهنة المحاماة، موضحًا أنه بهذه الطريقة أغلق جميع الطرق للتصالح الودي.

دفاع فرد الأمن: تقديم شكوى ضد موكلي في نقابة المحامين بسبب عمله هو أسلوب ضغط وترهيب

وذكر دفاع فرد الأمن المعتدى عليه من اللاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، إن موكله تعرض للترهيب من قبل دفاع اللاعب، بعدما تم تقديم شكوى ضده في نقابة المحامين، بسبب عمله كمشرف أمن في المول، وامتهانه لمهنة أخرى غير المحاماة، فهو يعتبر أسلوب ضغط.

وأوضح دفاع فرد الأمن، أنه سيطالب بتعديل القيد والوصف، وتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب إمام عاشور طبقًا للمادة 375 مكرر وللمادة 242 من قانون العقوبات، بعد فشل الصلح بين موكله وبين اللاعب.

أقوال فرد الأمن المُعتدى عليه

وقال فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعب الأهلي أمام عاشور ويدعى “عبدالله مصطفى ”: إنه بعد وقوع المشاجرة، تدخل عدد من الوسطاء بالمجال الرياضي والنادي الأهلي لتصالح الطرفين، وذهب فرد الأمن إلى النادي الأهلي.

وأضاف: ربنا عز وجل قال “وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم” وبناءً على ذلك ذهب إلى النادي الأهلي، إلا أن اللاعب اعتذر عن الحضور، وأشار فرد الأمن الى أنه بعد ذهابه إلى النادي الأهلي وهو في حالة المجني عليه، وامتناع اللاعب عن مقابلته، فلا توجد نية للتصالح في الوقت الحالي، وذكر اللاعب بأنه يستمر في الإجراءات القانونية حتى النهاية”.

سباب وتعدي بالضرب

وأوضح فرد الأمن أن الواقعة بدأت، عندما اتصلت زوجة اللاعب بزوجها مدعية تحرش أحد الأشخاص بها خلال تواجدها بالسينما الخاصة بالمول، وعلى الفور حضر زوجها وبصحبته ما يقرب من 10 من أصدقائه، وعندما حاولوا منعهم من الدخول لاستبيان الأمر أولا كما أن حضورهم جاء بعد انتهاء مواعيد العمل بالمول ولا يسمح لأي فرد بالدخول، فقام اللاعب بتوجيه السباب له، وتعدى عليه بالضرب حتى فقد وعيه، ولم يتم إبلاغه بوقوع أي حالات مضايقة أو تحرش لفظي قبل حضور اللاعب.

أقوال إمام عاشور

وقال إمام عاشور في التحقيقات التي أجريت معه في النيابة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء تواجدها في السينما، فحضر إليها على الفور وبرفقته صديق له وشقيق زوجته الصغير لاستطلاع الأمر.

وأنكر اللاعب اتهامه بالتعدي على فرد الأمن، وواجهت النيابة إمام عاشور بمقطع الفيديو الذي سجل الواقعة، واعترف اللاعب أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن المجني عليه عندما شاهده يقوم بتصويره أثناء تواجده بالداخل، فطلب منه الكف عن تصويره قائلًا: "بتصور إيه" وحاول أخذ هاتفه منه إلا أن فرد الأمن ابتعد عنه فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يعتدي عليه أو يدفعه على الأرض وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة.