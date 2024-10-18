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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بايدن وماكرون وشولتس وستارمر يدعون إلى إنهاء فوري للحرب في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، اليوم الجمعة، إلى إنهاء فوري للحرب في غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أكدت أمس الخميس، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، مشيرةً الى أن ذلك حدث صدفةً ومن دون تخطيط في اشتباكات بمنطقة «تل السلطان» فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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