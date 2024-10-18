إنجاز عالمي.. مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية يدخل موسوعة جينيس بسبب «توت سيتس»

حقق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية إنجازا عالميا بإعلان دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لإمتلاكه أصغر حفرية للحيتان القديمة من العائلة الملكية للبحار القديمة، ممثلة في حفرية "توت سيتس"، والتي تم تسميتها على شرف الملك توت عنخ آمون، بعد اكتشافها في صخور يعود عمرها إلى 41 مليون سنة من مصر.

من جانبه تقدم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بخالص التهاني للعالم الدكتور هشام سلام الأستاذ بكلية العلوم بجامعة المنصورة و مؤسس مركز الحفريات الفقارية بالجامعة، وفريق العمل بالمركز بهذا الإنجاز الكبير.

فيما أكد رئيس الجامعة أن دخول أحد مراكز الجامعة العلمية المتميزة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأول مرة فى تاريخ الجامعة يعد نجاحا كبيرا وتميزا غير مسبوق للأبحاث العلمية، تم تسجيله بأحرف من نور في سجل جامعة المنصورة المشرف و الحافل بالعديد من الإنجازات العلمية والبحثية، و التي من شأنها رفعة اسم جامعة المنصورة فى كل المحافل المحلية و الإقليمية والدولية لتتصدر بكل اقتدار مجال التنافس العالمى فى البحوث و الريادة فى الابتكار لتتبوأ المكانة التى تطمح إليها.