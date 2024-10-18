الدوري السعودي.. الهلال يواصل عروضه القوية ويسحق الفيحاء بثلاثية نظيفة

واصل فريق الهلال عروضه القوية في دوري روشن، محققًا فوزًا ساحقًا على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

سيطر الهلال على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وترجم سيطرته إلى هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي استغل خطأ دفاعيًا في صفوف الفيحاء.

مباراة الهلال ضد الفيحاء

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه على مرمى الفيحاء، وتمكن من إضافة هدفين جديدين عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 65، ثم محمد القحطاني في الدقيقة 81، ليؤكد تفوقه وسيطرته على المباراة.

وبهذا الفوز، عزز الهلال موقعه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويستعد الهلال لمواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، بفوزه على الفيحاء في الدوري السعودي.