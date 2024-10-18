اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي: منتدى البريكس منصة مهمة لاستشراف الفرص الاستثمارية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 19 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: منتدى البريكس منصة مهمة لاستشراف الفرص الاستثمارية

نسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة

الحكومة اتخذت خطوات وإجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

غياب «السنوار..» هل ينهى الحرب؟

دعوات أمريكية غربية لوقف إطلاق النار.. وتأكيد إيرانى على تعزيز المقاومة

بايدن: أصبح من الممكن الآن تصور اليوم التالى فى غزة.. ماكرون: فرصة يجب اغتنامها

صحيفة إسرائيلية: إصابة في الرأس وراء مقتل يحيي السنوار جنوب غزة

استمرار القصف على لبنان.. ومقتل 5وإصابة 9من جنود لواء جولانى على الحدود

حرب السودان: خبراء الأمم المتحدة يدينون تجويع 25مليون مدنى

أزمة لبنانية إيرانية.. طهران مستعدة للتفاوض مع باريس حول القرار الأممي..1701وبيروت: تدخل فاضح ووصاية مرفوضة