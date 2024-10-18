خبير علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسي أمام البريكس تشكل رؤية مصر وفلسفتها

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام تجمع بريكس كانت كلمة جامعة شاملة شكلت رؤية مصر وفلسفتها، سواء فيما يتعلق بالتنمية والنهضة الشاملة، أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وإدارة علاقات مصر الخارجية وبناء شراكات اقتصادية مع كل الدول المؤثرة في النظام الدولي ومع الدول التي لديها تجارب تنموية متميزة شرقًا وغربًا، شمالا وجنوبا".

وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra live، أن كلمة الرئيس السيسي أمام تجمع بريكس شكلت النموذج التنموي المصري، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أعرب خلال كلمته عن بالغ تقديره للرئيس فلاديمير بوتين على ما تم بذله من جهد دؤوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع بريكس على جميع المستويات.

وأوضح أن العلاقات المصرية- الروسية تتميز بخصوصية كبيرة ناجمة عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتقدير المتبادل لكل منهما فيما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون الثنائي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والاستثمارات المشتركة أو فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.