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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في غياب محمد شريف.. الخليج يسقط أمام أهلي جدة بثلاثية

مباراة الخليج ضد
مباراة الخليج ضد أهلي جدة
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سقط فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، في فخ الهزيمة أمام أهلي جدة بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

غاب محمد شريف عن مباراة الخليج ضد أهلي جدة؛ للإصابة حيث يستمر في الغياب عن فريقه للمباراة الخامسة على التوالي.

ولم يسجل أو يصنع محمد شريف أي أهداف حتى الآن مع الخليج فى مباراتين شارك بهما في الدوري السعودي.

مباراة الخليج ضد أهلي جدة

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي بداية الشوط الثاني، تلقى خالد السميري لاعب الخليج البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 53.

وبعد مرور دقيقتين، قص فراس البريكان شريط أهداف اللقاء من صناعة الدولي الإنجليزي إيفان توني.

وأحرز توني الهدف الثاني لفريق أهلي جدة في الدقيقة 70، قبل أن يختتم ميريح ديميرال الثلاثية في الدقيقة 74، ليخسر زملاء محمد شريف بنتيجة 3-0.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد الخليج عند 7 نقاط، يحتل بها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع أهلي جدة رصيده إلى 10 نقاط في المرتبة الخامسة.

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