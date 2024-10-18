وزير الخارجية اللبناني: استمرار إسرائيل في سياسة المجازر سيؤدي إلى مزيد من التطرف

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، أن "استمرار إسرائيل في سياسة المجازر التي ترتكبها لن يحل الأمور، وإنما سيؤدي إلى مزيد من التطرف".. معربا عن أمله في أن تواصل كندا الضغط على إسرائيل لتوقف عدوانها على لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اللبناني، اليوم الجمعة، سفيرة كندا في بيروت ستيفاني ماكولم، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وحول ملف النزوح السوري إلى لبنان، اعتبر "بو حبيب" أن عودة 350 ألف نازح تقريبا إلى سوريا في الفترة الأخيرة، تثبت أن نزوحهم اقتصادي، وليس أمنيا، وأن لبنان كان محقا في مطالبته بعودة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة في بلدهم وبتقديم المساعدات لهم في الداخل السوري، وليس في لبنان.

وفي لقاء آخر منفصل مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس بلاسخارت، بحث وزير الخارجية اللبناني مستجدات عدوان اسرائيل المتواصل على لبنان واستمرار خرقها السيادة اللبنانية بحرا وبرا وجوا، وقصفها العشوائي المدن والقرى، مستهدفة المدنيين العزل ومراكز الجيش اللبناني وفرق الإغاثة والاسعاف.

وجدد الوزير اللبناني، الطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تكثيف الضغوط على إسرائيل لإلزامها وقف عدوانها، والانسحاب فورا من الأراضي اللبنانية كافة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ".

وفي لقاء ثالث، بحث وزير الخارجية اللبناني مع السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماجرو، التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني وسيادة لبنان، الذي سيعقد في باريس في 24 أكتوبر الجاري، إضافة إلي المساعي الفرنسية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.