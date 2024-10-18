بوتين: نعمل على تعزيز العلاقات مع مصر ونأمل استئناف التعاون العسكري التقني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عمق العلاقات بين بلاده ومصر، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في تعزيزها خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال رده على أسئلة وسائل الإعلام للدول الأعضاء في بريكس، أشار بوتين إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا على التقدم في المشاريع المشتركة، مثل مشروع محطة الطاقة النووية، والتي تسير وفقًا للخطة.

وشدد بوتين على ضرورة التحرك بشكل أكثر نشاطًا في المنطقة الصناعية الروسية المشتركة مع مصر، والتي لم تشهد تقدمًا كبيرًا حتى الآن.

كما أكد الرئيس الروسي على استمرار العمل المشترك في المجال الإنساني، بما في ذلك تدريب الكوادر، وشدد على أهمية التعاون في المجال الأمني، معربًا عن أمله في استئناف العمل في مجال التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وأشار بوتين إلى أهمية تنسيق المواقف بين روسيا ومصر على الساحة الدولية، لا سيما في مجال ضمان الأمن في المنطقة.