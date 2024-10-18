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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي

رونالدو نجم النصر
رونالدو نجم النصر السعودي
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أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشباب.

يحل فريق النصر، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الشباب بملعب استاد الأمير خالد بن سلطان، في لقاء يجمع بينهما في قمة الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن)، وينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الشباب، حيث يقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

أحرز رونالدو هدفًا في فوز منتخب البرتغال على بولندا بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأصبح رونالدو بهذا الهدف، أول لاعب يسجل 5 أهداف دولية في سن الـ39، كما شارك صاروخ ماديرا في مباراة المنتخب البرتغالي أمام إسكتلندا، في الجولة الرابعة من نفس البطولة، ليخوض اللقاء رقم 200 له أساسيًا مع برازيل أوروبا.

ويحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الشباب رابعًا بـ12 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الشباب 

حراسة المرمى: بينتو 

خط الدفاع: سالم النجدي - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - نواف بوشل 

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو 

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

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