مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات القطار في الحوامدية

لقي طفل مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء لهوه أمام منزله بالقرب من شريط السكة الحديد بقرية عرب الساحة، بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات القطار بقرية عرب الساحة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع طفل 3 سنوات دهسا أثناء لهوه أمام منزله، بالقرب من شريط السكة الحديد، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.