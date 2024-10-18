خطة وبرامج بــ«زراعة المنيا» لزيادة إنتاجية القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي

في إطار تعزيز الجهود الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح وتقليل الاستيراد، قامت مديرية الزراعة بالمنيا بتكثيف الحملات والندوات الإرشادية لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح ورفع معدلات الإنتاج والتوريد خلال موسم 2024/2025، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي، بما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، لتحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

كما نظمت مديرية الزراعة ندوة إرشادية بمركز ديرمواس، بحضور المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، والمهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير عام الإرشاد الزراعي بالمنيا، والدكتور أحمد طه، رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، إلى جانب قيادات الإرشاد الزراعي بديرمواس.

وتناولت الندوة حث الفلاحين على زراعة القمح بالاعتماد على أساليب الزراعة الحديثة وأفضل الممارسات في الري والتسميد بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان الواحد.