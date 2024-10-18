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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى المنيا الجديدة

منافذ بيع سلع غذائية
منافذ بيع سلع غذائية بأسعار مخفضة
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 فى اطار  مبادرة  بداية للتخفيف عن كاهل المواطنين  تم  فتح   العديد  من   منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، سواء ثابتة أو متحركة  بالأضافة  الى تنظيم قوافل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أحياء مدينة المنيا الجديدة، تتضمن بيع اللحوم البلدية والمبردة والدواجن المجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق  مع ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى تسيير قوافل متنقلة للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً في القرى والمناطق النائية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجات الأسرة المصرية.

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