بايدن: إنهاء الصراع في الشرق الأوسط صعب حتى بعد استشهاد السنوار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن هناك طريق إلي السلام في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واعترف بايدن إن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط سيظل صعبا، حتى بعد استشهاد زعيم حماس يحيى السنوار، واعتراف بأن وفاة السنوار وحدها لن تحل الوضع على الفور.

وأضاف عقب اجتماعات في برلين مع قادة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة: "نعتقد أن هناك طريقا إلى السلام. سيكون الأمر أكثر صعوبة. سيكون الأمر صعبا. لكننا جميعا نعتقد ذلك."

وتابع بايدن: "هناك فرصة، في رأيي ويتفق زملائي، أنه يمكننا على الأرجح التعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت."

وشدد: "نعتقد ان هناك امكانية للعمل من أجل وقف إطلاق النار في لبنان. وسيكون الأمر أكثر صعوبة في غزة ".

ولدى سؤاله عما إذا كان لديه علم بشأن كيفية ومتى سترد إسرائيل على هجوم إيران الصاروخي في 1 أكتوبر الماضي، قال بايدن: "نعم."