بمشاركة تريزيجيه.. الريان يفوز على الخور في الدوري القطري

فاز فريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، على مضيفه الخور بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الخور، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري القطري.

شارك تريزيجيه أساسيًا مع الريان أمام الخور، ولعب حتى الدقيقة 85، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

مشاركة تريزيجيه في فوز الريان على الخور

افتتح يوهان بولي لاعب الخور، التهديف في اللقاء، حيث سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة.

عاد يوهان بولي ليصحح خطأه ويسجل هدف التعادل في شباك الريان بعد مرور 4 دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وخطف رفاق تريزيجيه هدف الفوز في الدقيقة 82، عن طريق روجر جيديس من صناعة المغربي أشرف بن شرقي.

سجل تريزيجيه هدفًا مع الريان في الدوري القطري، خلال مشاركته في 4 مباريات حتى الآن، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بتلك النتيجة، ارتقى الريان إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري، بعدما وصل رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الخور عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.