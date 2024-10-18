من طفولة بدينة لصحة هشة.. مسببات سمنة الأطفال وطرق الوقاية منها

تُعتبر سمنة الأطفال من القضايا الصحية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا للصحة العامة، وتترتب على سمنة الأطفال عواقب صحية جسيمة، تشمل أمراضًا مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى التأثيرات النفسية والاجتماعية، وتقدم لكم "البوابة نيوز" أبرز مسببات سمنة الأطفال وكيفية الوقاية منها، وفقًأ لما تم نشره بموقع "ميدسكيب" الطبي.

أسباب سمنة الأطفال:

1- العوامل الغذائية:

- الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة: تعد الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة والسعرات الحرارية الفارغة من أبرز العوامل المساهمة في سمنة الأطفال، فهذه الأطعمة غالبًا ما تكون مغرية ومرغوبة لدى الأطفال.

- تناول الوجبات السريعة: تزايد استهلاك الوجبات السريعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكر، مما يُسهم في زيادة الوزن.

2- قلة النشاط البدني:

- أسلوب الحياة الخامل: الانغماس في الأنشطة الرقمية مثل الألعاب الإلكترونية ومشاهدة التلفاز يقلل من مستويات النشاط البدني، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

-غياب الأنشطة الرياضية: عدم ممارسة الرياضة بانتظام يُسهم في عدم حرق السعرات الحرارية بشكل كافٍ.

3- العوامل الوراثية:

- التاريخ العائلي: تلعب الجينات دورًا في تحديد الوزن والتمثيل الغذائي، حيث قد يكون الأطفال الذين ينتمون لعائلات تعاني من السمنة أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

4- العوامل النفسية والاجتماعية:

- الضغط النفسي: قد يؤدي الضغط النفسي والعاطفي إلى تناول الطعام كوسيلة للتعامل مع المشاعر السلبية.

- تأثير الأصدقاء: قد يتأثر الأطفال بأصدقائهم في خيارات الطعام والنشاط البدني، مما يؤثر على عاداتهم الصحية.

5- عوامل بيئية:

- البيئة المحيطة: وجود بيئة غير مواتية للنشاط البدني، مثل نقص المساحات الخضراء أو أماكن اللعب، يمكن أن يُعزز من السلوكيات غير الصحية.

سبل الوقاية:

1- تشجيع عادات غذائية صحية:

- التغذية المتوازنة: يجب تشجيع الأطفال على تناول وجبات متوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مع تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

- تعليم الطهي: يمكن أن يساعد تعليم الأطفال كيفية تحضير الوجبات الصحية في تعزيز عادات غذائية سليمة.

2- تعزيز النشاط البدني:

- ممارسة الرياضة: يجب تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة يوميًا، سواء كان ذلك من خلال الأنشطة الرياضية أو الألعاب البدنية.

- تقليل وقت الشاشة: تحديد وقت الشاشة للألعاب الإلكترونية والتلفاز يمكن أن يُساعد في زيادة الوقت المخصص للنشاط البدني.

3- الدعم النفسي والاجتماعي:

- تعزيز الثقة بالنفس: تقديم الدعم النفسي للأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم يمكن أن يساعدهم في التغلب على الضغوط الاجتماعية والنفسية.

- المشاركة في الأنشطة الجماعية: تشجيع الأطفال على الانخراط في الأنشطة الجماعية، مثل الفرق الرياضية أو الأندية، يمكن أن يعزز من نشاطهم البدني.

4- زيادة الوعي:

- التثقيف الأسري: يجب على الأسر التعرف على مخاطر السمنة والتوعية بأهمية الصحة الغذائية والنشاط البدني.

- التعاون مع المدارس: من المهم أن تتعاون المدارس مع الأسر لتوفير بيئة صحية تدعم التغذية السليمة والنشاط البدني.

5- المراقبة والمتابعة:

- مراقبة الوزن: يجب على الأسر مراقبة وزن الأطفال بشكل دوري لتحديد أي تغييرات غير طبيعية والتدخل في الوقت المناسب.

- التقييم الصحي: يمكن إجراء الفحوصات الصحية الدورية للتأكد من سلامة الأطفال وتقديم النصائح اللازمة.