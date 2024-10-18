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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«عبد العاطي»: إيران دولة إقليمية مهمة ومصر لها علاقات مع الجميع

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن إيران دولة إقليمية مهمة ومصر لها علاقات مع الجميع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي استجاب لطلب وزير خارجيتها بمقابلته، لأن مصر حريصة على منع التصعيد في المنطقة.
وتابع «عبد العاطي» -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»،اليوم الجمعة، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- "أجريت العديد من المشاورات مع وزير الخارجية الإيراني بهدف منع التصعيد في المنطقة".
وأكد ، أن مصر منفتحة على جميع القوى طالما أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية ومصلحة المنطقة ككل، لافتًا إلى أن مصر دولة كبيرة والكل يطلب ودها، وهدفنا استقرار المنطقة.

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