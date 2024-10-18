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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: الرئيس وجه بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي وجه بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار.
وتابع “عبد العاطي” -خلال حواره برنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- أن الدولة تتحرك بشكل عملي مع الجانب التركي، وهناك مصالح مشركة مع القطاع الخاص للدولتين.

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