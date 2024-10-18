عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الصيد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الصيد، برئاسة المستشار إيهاب سعيد، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية التى عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادي بالدقي.

واستمرت عملية التوقيع في كشوف التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنادي الصيد من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأكد المستشار إيهاب سعيد أن اكتمال النصاب القانونى يتطلب توقيع 10 آلاف عضو من الذين لهم حق الحضور.

وشهدت الجمعية العمومية لـ نادي الصيد توقيع 2323 عضو فقط من أصل 99 ألف و276 عضوا ممن لهم حق التوقيع، وبالتالي لم تكتمل الجمعية وبناءا عليه تكليف مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.