السوبر المصري.. كواليس المران الأول للأهلي في الإمارات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم في الإمارات، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

أقيم المران على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، وحرص خلاله مارسيل كولر على تخصيص فقرات خططية متنوعة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

شارك في المران جميع اللاعبين بما فيهم الفلسطيني وسام أبو علي الذي انضم لبعثة الأهلي اليوم في أبوظبي.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور التدريبات وعقد جلسه سريعه مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق للاطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة مع منتخب مصر.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يلتقي الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.