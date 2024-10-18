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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن مبادرة "بداية".. منافذ متحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة في المنيا الجديدة

تفعيلا لمبادرة بداية
تفعيلا لمبادرة "بداية" منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية
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أعلنت محافظة المنيا، عن التوسع في إنشاء منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، سواء ثابتة أو متحركة، ضمن فعاليات مبادرة “بداية” لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى تنظيم قوافل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أحياء مدينة المنيا الجديدة، تتضمن بيع اللحوم البلدية والمبردة والدواجن المجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.

  وأكدت محافظة المنيا فى بيان اعلامي لها استمرار إقامة منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وتوفير الأراضي للعارضين دون مقابل مادى، مع ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى تسيير قوافل متنقلة للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً في القرى والمناطق النائية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجات الأسرة المصرية.
 

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