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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية : اهتمام كبير من الشركات بالاستثمار في مصر

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك تحضيرات في الربع الأول من العام القادم لعقد مؤتمر ومنتدى كبير للاستثمار، متابعا: "عندما كنت في نيويورك للمشاركة في الشق رفيع المستوى لأعمال الدور 79 للجمعية العامة التقيت بأكثر من 100 شركة أمريكية وكان هناك حرص شديد جدا على الاستثمار في مصر".

وأضاف «عبد العاطي» خلال لقاء خاص عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن هذه الشركات تريد الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لهم مثل موضوع الطاقة والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

وتابع: هذه الشركات تريد الاستثمار في قطاع الأدوية، إذ هناك اهتمام كبير بقطاع الأدوية لما له من قوة داخل الاقتصاد المصري ولأنه موجود منذ عدة عقود وله مكانة كبيرة وسوق كبير في القارة الأفريقية والآسيوية ومعروف بالاسم وله سمعة جيدة جدا.

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