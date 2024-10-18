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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر لا تتأخر عن أشقائها رغم تحدياتها الاقتصادية

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، إن مصر لا يمكن أن تتأخر عن أشقائها رغم التحديات الاقتصادية، والرئيس السيسي يؤكد دائمًا على مسألة البعد الأخلاقي للسياسة الخارجية المصرية.
وأضاف “عبد العاطي” -خلال حواره للإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»- أن مصر لا تتآمر على أحد وما يدور في الغرف المغلقة يتطابق مع ما يخرج في العلن. 
وأكد وزير الخارجية، أن الدائرة العربية على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وعلاقتنا مع أشقائنا في دول الخليج هي علاقات محورية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

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