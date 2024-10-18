رامي صبري ينعى أحمد علي موسي : "توفي شاعر الإحساس"

نعي الفنان رامي صبري الشاعر الغنائي أحمد علي موسي، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

نشر الفنان رامي صبري علي صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره له مع الشاعر أحمد علي موسي ليشارك بها جمهوره.

منشور الفنان رامي صبري

وعلق الفنان رامي صبري على الصورة "توفي إلي رحمة الله تعالى شاعر الاحساس والضلع الثالث في مثلثنا الفني الغالي احمد علي موسي".

وأعلن الفنان رامي صبري عن مكان عزاء الشاعر أحمد علي موسي وجاء في المنشور "أدعو الله الكريم أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، يقام العزاء غداً في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الكريم".

قدم الشاعر أحمد علي موسي العديد من الأعمال الغنائية، مع أبرز وأهم نجوم العالم العربي،. قدم اغنية تملي معاك، واغنية غمضت عيني للفنان رامي صبري، وعدد كبير من نجوم الغناء.