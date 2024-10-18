ads
الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«عبد العاطي»: سنسمع أخبارًا سارة عن توسع الاستثمارات السعودية في مصر

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، أنه في الفترة المقبلة سنسمع أخبارًا سارة تخص التواجد الاقتصادي والاستثماري للشركات السعودية داخل مصر. 


وقال -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- إن هناك رغبة وحرص من الأشقاء في قطر على ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري. 


وأشار وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار.

استثمارات التبادل التجاري بين مصر الاقتصاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري تركيا حجم التبادل التجاري ضخ استثمارات وزير الخارجية والهجرة السعودية السوق المصري