«عبد العاطي»: سنسمع أخبارًا سارة عن توسع الاستثمارات السعودية في مصر



أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، أنه في الفترة المقبلة سنسمع أخبارًا سارة تخص التواجد الاقتصادي والاستثماري للشركات السعودية داخل مصر.



وقال -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- إن هناك رغبة وحرص من الأشقاء في قطر على ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري.



وأشار وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار.