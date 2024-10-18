حملات ميدانية لمتابعة تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة بدمياط

شنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن في محافظة دمياط متابعات ميدانية على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام والاعلان عن التعريفة الجديدة والتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة توافر المواد البترولية بالمحطات و انتظام سير العمل بمستودعات الغاز و المخابز تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالسعر المقرر و التزام سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة والاعلان عنها أمام المواطنين، والتى جاءت على خلفية قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية، واعتماد التعريفة الجديدة للركوب لسيارات الأجرة بالخطوط بنطاق المحافظة عقب إعتماد تعريفة نقل الركاب لخطوط سيارات الأجرة التى جاءت على خلفية تحريك أسعار المواد البترولية.

حملات ميدانية على مواقف السيرفيس

وتابع اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد مع الجهات المعنية والوحدات المحلية ، سير العمل داخل المواقف على نطاق المحافظة لمتابعة إجراءات الاعلان عن التعريفة الجديدة متضمنة خط السير على سيارات الأجرة، وكتابتها على الزجاج الأمامى والخلفي للسيارات لحين الانتهاء من الملصقات ووضعها و أيضآ التأكيد على وضع لافتات إرشادية بذلك داخل المواقف لتعريف المواطنين بالتعريفة .

كما تضمنت تلك المتابعات التنسيق مع مديرية التموين للمرور على محطات الوقود والتأكد من وجود أرصدة كافيه بالمحطات وكذلك المرور على مستودعات الغاز والمخابز للتأكد من التزام سير العمل بهم.

والجدير بالذكر إعلان محافظ دمياط عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة الجديدة على ارقام غرفة عمليات المحافظة" ١١٤" و " ٢٢٦٤١٢١" ومن خلال تطبيق الواتس اب الخاص بمكتب السيد محافظ دمياط على أرقام ٠١٥٥٦٦٨١١١١ و ٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢

والخط الساخن لإدارة المرور على رقم ١٣٦