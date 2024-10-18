وزير الخارجية: إسرائيل تمارس سياسات ممنهجة لتقييد تدفق المساعدات لغزة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إننا نحن فى حالة من الصدمة والدهشة من هذا العجز الدولى، وعجز مجلس الأمن والمجتمع الدولى أن يحرك ساكنا، وهناك سياسة ممنهجة للتجويع في غزة، واستخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعي وهناك تفشي للأوبئة بما فى ذلك مرض شلل الأطفال ولا نستطيع تطعيم الأطفال فى شمال قطاع غزة.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: « كل ذلك بسبب سياسات ممنهجة للأسف من الجانب الإسرائيلي لوضع قيود شديدة على تدفق المساعدات، هناك الالاف من الشاحنات تنتظر الدخول».

وتابع: « للأسف المجتمع الدولى يتفرج ولا يحرك ساكنًا فى التعامل مع هذا الخرق الفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خاصة من دول طالما أنها تلقى الدروس حول حقوق الإنسان وأهمية احترام حقوق الإنسان ولكن مع هذة المآساة ظهرت إزدواجية المعايير»